منتخبنا الأولمبي يخسر أمام نظيره الياباني ببطولة آسيا

2024-04-29 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعخسر منتخبنا الأولمبي امام نظيره الياباني بنتيجة (0-2) في المباراة التي جرت على ملعب السد ضمن مباريات دور النصف النهائي لبطولة آسيا تحت 23 عاما .وبهذه النتيجة سيلعب منتخبنا امام إندونيسيا يوم الخميس المقبل لخطف البطاقة الثالثة آلموهلة إلى أولمبياد باريس.وجاءت تشكيلة المنتخب الاولمبي في حراسة المرمى حسين حسن، فيما جاء في خط الدفاع كل من مصطفى سعدون وزيد تحسين ويوسف الإمام و أحمد مكنزي، فيما جاء في خط الوسط كل من كرار محمد وحسين عامر وزيد إسماعيل، فيما جاء بخط الهجوم كل من علي الموسوي وعلي جاسم وسالم أحمد.