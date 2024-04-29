المنتخب الياباني يفوز على نظيره الأولمبي ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا

2024-04-29 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خسر المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أمام نظيره الياباني، 0-2، مساء اليوم الإثنين، (29 نيسان 2024) في دور نصف نهائي بطولة كأس آسيا دون 23 عاماً المقامة في قطر حاليا.

وتأهلت اليابان الى نهائي البطولة لتواجه أوزبكستان الجمعة المقبلة، كما تأهلت بشكل مباشر الى أولمبياد باريس 2024.

وبقي للعراق فرصة التأهل للأولمبياد أمام اندونيسيا يوم الخميس المقبل في المنافسة على المركز الثالث.