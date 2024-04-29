2024-04-29 22:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود، يوم الأثنين، القبض على (45) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا إجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة السليمانية.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث تكمن من إلقاء القبض على (45) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضاف "اذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".