كشف تفاصيل "التوتر الأمني" بشركة الزيوت في بغداد

2024-04-29 22:48:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، تفاصيل وجود اشتباك وشجار بشركة الزيوت النباتية في بغداد بين مجموعة مسلحة تدعي انها تابعة لاحدى الفصائل وقوات من الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مجموعة تدّعي انها تابعة لفصيل محترم، متواجدة في شركة الزيوت التابعة للصناعة والمعادن على الطريق بين منطقتي الزعفرانية والمسبح، ورئاسة الوزارء على علم بالموضوع وبتواجدهم".

واضاف، ان "وجود المجموعة المسلحة غير مبرر وغير قانوني، وبناء على ذلك ذهبت قوة من الشرطة الاتحادية الى المكان"، ولم يكشف المصدر عن تفاصيل اخرى.

وجاء هذا التوضيح على خلفية، معلومات غير دقيقة بالكامل تداولتها منصات عديدة ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حدوث اطلاق نار واشتباك بين قوات من الشرطة الاتحادية واحدى الفصائل، فيما جاء في المعلومات ان عناصر من الحشد حاولوا ادخال شاحنات إلى قطعة ارض تابعة لشركة الزيوت النباتية مما ادى لحدوث مشادة بينهم وبين القوات الامنية".

الا ان المصدر اكد عدم تطور الحالة، ولا يوجد اي تصريح من القوات الامنية او المجموعة المسلحة.

وسبق ان ناشد رجال الاعمال والشركات في القطاع الخاص والمختلط، الحكومة باهمية توفير الحماية لهم للعمل على رفع قيمة وتقدم الاقتصاد العراقي، وحمايته من قبل القوات الامنية كافة من شرطة وحشد وجيش.



