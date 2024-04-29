تميز بالوفرة والجودة.. التجارة: انسيابية عالية بتسويق محصول الحنطة في ميسان

2024-04-29 22:54:02 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأكدت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، وجود وفرة وانسيابية عالية بتسويق محصول الحنطة في ميسان، فيما أشارت إلى أن نوعيته تميزت بالجودة.وقال مدير سايلو العمارة محمد عواد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الموسم تميز بوفرة و جودة النوعية المسوقة من محصول الحنطة ووصل حجم المساحات المزروعة إلى أكثر من 20 ألف دونم مع وجود مرونة في الإجراءات المتبعة في استلام المحاصيل وسرعة الإنجاز في استلام المستحقات المالية للفلاحين دون أي معوقات".وأضاف، أنه "رغم الزخم الحاصل على مخازن وزارة التجارة في ميسان لاستلام محصول الحنطة إلا أن الجهات الحكومية المختصة تعمل على بذل أقصى الجهود لضمان انسيابية التسويق دون تأخير".