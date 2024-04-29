النفط النيابية: زيارة السوداني للسعودية ستنعكس على الطاقة

2024-04-29 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون لها نتائج ايجابية على قطاع الاستثمار خاصة المتعلقة بالطاقة.

وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد زيارات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الخارجية لدول المنطقة والعالم مهمة خاصة وهو يعمل على جلب الاستثمار لمختلف القطاعات، خاصة بمجال الطاقة والغاز".

وبين الغريباوي ان "العراق اصبح ساحة استثمارية مهمة لكل دول المنطقة والعالم، واكيد هناك شركات سعودية وعالمية تعمل على الحصول على فرص الاستثمار، وزيارات السوداني كلها تشجع على الاستثمار وتقوية الاقتصاد العراقي، ونتائج تلك الزيارات على الوضع الاقتصادي قد تلمس في القريب العاجل من خلال دخول الشركات المختلفة الى الساحة العراقية".

ووصل السوداني الى العاصمة السعودية الرياض صباح امس الاحد للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي حمل عنوان "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، فيما كشف المتحدث باسم الحكومة ان السوداني بحث خلال مشاركته مشروع طريق التنمية والحرب على غزة، كما التقى السوداني بممثلي شركة "فيرتكال فيوتشر" المعنية بالزراعة العمودية وتأكيد السوداني على الاهتمام بطرق الري الحديثة، قبل ان يعود مساء الاحد الى العاصمة بغداد.



