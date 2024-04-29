2024-04-29 22:54:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع قوى الإطار التنسيقي بشأن منصب رئيس البرلمان. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً خرج بتوصيات عدة”. وأضاف، أن “الإطار قرر الذهاب إلى الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي”. وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، أن “الإطار التنسيقي اتخذ قراراً […]

ظهرت المقالة الإطار يوصد الأبواب بوجه تقدم.. قرار برفض فتح الترشح لرئاسة البرلمان أولاً على Eishan.