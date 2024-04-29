بأداء هزيل أمام اليابان.. الاولمبي العراقي يفشل في الحصول على بطاقة التأهل المباشرة لباريس

2024-04-29 22:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أخفق المنتخب الأولمبي العراقي من خطف البطاقة المؤهلة المباشرة الى باريس بعد خسارته من نظيره الياباني بنتيجة 0-2 ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وانطلقت المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين، على ملعب جاسم بن حمد بعد تقديم أداء هزيل أمام الساموراي.

انتهى الشوط الاول بتقدم اليابان بهدفين دون مقابل للمنتخب العراقي جاء الهدف الأول بالدقيقة 28 عن طريق مو سوهويا ، وفي الدقيقة 42 أضاف اليابان هدفه الثاني عن طريق اللاعب ريوتارو اراكا.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها.

وتأهلت 4 منتخبات لنصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة الجارية حالياً في قطر وتستمر حتى 3 أيار المقبل، وهي العراق وإندونيسيا واليابان وأوزبكستان.

والمنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، ستتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، بينما سيبقى المنتخب الرابع بانتظار خوض مباراة الملحق.

وتاهل منتخبا اوزبكستان واليابان الى المباراة النهائية التي تقام الجمعة لتحديد المركزين الأول والثاني بعد ان ضمنا تأهلهما إلى أولمبياد باريس ، بينما يلاقي منتخب العراق الاولمبي نظيره الاندنوسي لتحديد المركزين الثالث الذي يتأهل مباشرة والرابع الذي سيخوض لقاء الملحق.