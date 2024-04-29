ليفربول "لا يخطط" لبيع صلاح.. "الحوار الساخن" للنجم المصري لن يبعده عن الانفيلد

2024-04-29 22:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سيدخل نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، السنة الأخيرة من عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي هذا الصيف دون أن يقدم إشارة بشأن رغبته في مغادرة ملعب "أنفيلد"، وفقا لشبكة "سكاي سبورت".

وبحسب الشبكة المتخصصة في الأخبار الرياضية، فإن ليفربول لا يخطط لبيع عقد صلاح، وسط تكهنات بانتقال النجم المصري لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وذكرت الشبكة أن مستقبل صلاح البالغ من العمر 31 عاما سيكون على طاولة المدير الرياضي الجديد للنادي الإنكليزي، ريتشارد هيوز بمجرد أن يبدأ العمل بمنصبه بعد تعيين مدرب جديد يخلف الألماني يورغن كلوب، الذي يغادر هذا الصيف.

وبحسب المصدر ذاته، فإن ليفربول يتوقع بقاء صلاح في أنفيلد الموسم المقبل، خلال السنة الأخيرة من عقده مع النادي الإنكليزي.

ومُنيت آمال ليفربول باحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بنكسة جديدة قد تكون قاضية، بعد سقوطه بفخ التعادل على أرض وست هام يونايتد 2-2، السبت، في المرحلة الـ 35، في مباراة شهدت مشادة بين النجم صلاح ومدربه كلوب.

وشهدت المباراة حوارا ساخنا بين صلاح ومدربه الذي سيترك ليفربول في نهاية الموسم، انتهى بعد تدخل من زميله المهاجم الأوروغوياني، داروين نونيز، الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري، قبل دخولهما بديلين في الدقيقة 79.

ولدى سؤاله عما حصل مع النجم المصري، رفض كلوب بعد المباراة في حديث لشبكة "تي أند تي" الحديث عما حصل، مضيفا: "لكننا تحدثنا بشأن ذلك (مع صلاح) في غرفة الملابس. الأمر انتهى".

لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لا يوحي بأن الأمر انتهى، إذ أجاب لدى سؤاله عما حصل قائلا: "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".

ويفاوض النادي الإنجليزي المدرب الهولندي، أرنه سلوت، الذي صرح، الخميس، بأنه واثق من الانتقال من فينورد إلى ليفربول مع نهاية هذا الموسم.