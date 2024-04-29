شنيشل: هدفنا في بطولة آسيا خطف أحدى بطاقات التأهل إلى باريس

2024-04-29 23:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، أن هدف المنتخب من بطولة آسيا تحت 23 عاما خطف أحدى بطاقات التأهل إلى اولمبياد باريس.وقال شنيشل في مؤتمر صحفي عقده عقب مباراة المنتخب الأولمبي امام اليابان حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المنتخب الياباني فريق صعب ومعد بصورة ممتازة ولاعبيه محترفين في افضل الدوريات العالمية "، مبينا أنه "في الشوط الاول كانت لدينا اخطاء دفاعية وفي التمركز لدى مدافعينا ولكن تحسن الأداء في الشوط الثاني واضعنا عدد من الفرصة المحققة للتسجيل".واشار إلى ان "هدفنا في البطولة مازال قائما وهو خطف احدى بطاقات التأهل إلى باريس".يشار الى ان منتخبنا الأولمبي خسر امام نظيره الياباني بنتيجة (0-2) في المباراة التي جرت على ملعب السد ضمن مباريات دور النصف النهائي لبطولة آسيا تحت 23 عاما .وبهذه النتيجة سيلعب منتخبنا امام إندونيسيا يوم الخميس المقبل لخطف البطاقة الثالثة آلموهلة إلى أولمبياد باريس.