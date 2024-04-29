سامسونج تطرح مجموعة لغات جديدة لمزايا Galaxy AIلإزالة الحدود اللغوية لعدد أكبر من المستخدمين

2024-04-29 23:40:53 - المصدر: سامسونج

تتوفر الآن حزمة لغات جديدة من سامسونج، لإزالة الحدود اللغوية أمام المزيد من مستخدمي Galaxy من خلال Galaxy AI. بالإضافة إلى اللغات الـ 13 المتوفرة حالياً، تتضمن اللغات الجديدة العربية والإندونيسية والروسية، إلى جانب ثلاث لهجات جديدة، وهي الإنجليزية الأسترالية والكانتونية والفرنسية الكندية.

وستكون حزمة اللغات متاحة للاستخدام عبر ميزات Galaxy AI مثل الترجمة المباشرة Live Translate والمترجم الفوري Interpreter ومساعدة الدردشة Chat Assist ومساعدة النسخ Transcript Assist والمزيد. ما يعني ترجمة المحادثات المباشرة والمكالمات الهاتفية والرسائل والنصوص والمزيد عبر العديد من اللغات واللهجات.

إبتداءً من 26 أبريل، ستضم سلسلة أجهزة Galaxy S24 وسلسلة Galaxy S23 و S23 FE وZ Flip5 وZ Fold5 وسلسلة Tab S9 (5G) وسلسلة Tab S9 (Wi-Fi) على حزمة اللغة الجديدة، المتاحة للتنزيل عبر الإعدادات .