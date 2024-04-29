المرور تكشف حقيقة قرارات "الغاء الهزة ومبالغ الاجازة"

2024-04-29 23:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، نفيًا لمنشور ومعلومات متداولة عن قرارات للمديرية من بينها الغاء "الهزة".

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "تنفي ما تناقلته بعض الصفحات عن القرارات الأخيرة الكاذبة باسم مديرية المرور، مبينة: "نتمنى من المواطنين الكرام، الحصول عن أخبار مديرية المرور العامة، من الصفحة الرسمية للمديرية".

وتضمنت القرارات المتداولة المزيفة، ان السوداني وجه بانهاء عقد فحص الهزة، والغاء استقطاعات المرور البالغة 35 الف دينار وتحويل رسوم واردات الطرق والجسور الى المباشرة الفورية بتأهيل الجسور وغيرها.



