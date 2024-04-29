سلطة الطيران المدني تعلن فتح خط جوي مباشر بين النجف الاشرف والدمام

2024-04-29 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت سلطة الطيران المدني، فتح خط جوي مباشر بين النجف الأشرف والدمام.وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه تم "منح الموافقات الرسمية بواقع ثلاث رحلات أسبوعية لشركة فلاي ناس السعودية ما بين الدمام والنجف الأشرف "، مبينةُ أن "هناك تعاون وتنسيق مشترك ما بين العراق والمملكة العربية السعودية وعبر الجهات المعنية في تطوير حركة الطيران المدني وآفاق عمله ومن خلال تقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة مسافري البلدين الشقيقين" .وأكدت السلطة أنها "تسعى جاهدة في توطيد أطر تعاونها مع بقية السلطات والهيئات الدولية ضمنّ رؤية المنظمة الدولية للطيران المدني lCAO ، بغية تطوير قطاع الطيران في العراق مع الدول الأخرى" .