2024-04-29 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء، (30 نيسان 2024)، جلسته الاعتيادية، ويتضمن جدول اعماله القراءة الأولى لعطلة مقترحة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعا إليها قبل أيام.

وكان الصدر دعا مجلس النواب في 19 من نيسان الجاري، لجعل يوم عيد الغدير (18 ذي الحجة من كل عام هجري) عطلة رسمية في العراق.

وتشير الاستجابة السريعة للبرلمان بشأن مقترح الصدر - كما يرى محللون سياسيون- أحدث مؤشر على محاولة زعيم التيار الصدري العودة للعملية السياسية مع تزايد نشاطه السياسي في الآونة الأخيرة وابرزها اعلانه (التيار الشيعي الوطني) وذلك بعد نحو عام من قراره بالانسحاب من العملية السياسية بعد فشل تحالفه الثلاثي في تشكيل الحكومة عقب الانتخابات النيابية عام 2021.



