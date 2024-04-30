الاستخبارات: القبض على متهمة بمحاولة ابنتها القاصر والقبض على عصابة للاتجار بالبشر

2024-04-30 00:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

رصدت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتـ.ـجار بالبشر معلومات تفيد بوجود امرأة تروم بيع ابنتها القاصرة الى عصـ.ـابة مختصة بالاتجار بالبشر والمواد المخـ.ـدرة مقابل اعطائها كمية من المخـ.ـدر ات.

على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري فني والتأكد من صحة المعلومات والقاء القبض على المتهمة مع الضحية، ولدى التحقيق معهما اعترفت صراحة عن نيتها بيع ابنتها القاصرة الى عصـ.ـابة مكونة من ثلاثة متهمين مقابل اعطائها كمية من المواد المخـ.ـدرة، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية تم مداهمة أماكن تواجد المتهمين والقاء القبض عليهم.

كما ضبطت بحوزتهم على أسلـ.ـحة مختلفة الأنواع ومواد مخـ.ـدرة وأدوات للتعـ.ـاطي، ولدى التحقيق معهم أعترفوا صراحة عن التهم الموجهة إليهم.

أُحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.