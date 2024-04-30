سوق العراق للأوراق المالية يحصل على درع اتحاد اسواق المال العربية في الدوحة

2024-04-30 00:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحصل سوق العراق للأوراق المالية، على درع اتحاد اسواق المال العربية في الدوحة.وذكر بيان لهيئة الاوراق المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "سوق العراق للأوراق المالية شارك مع اسواق المال العربية في أعمال اجتماع الهيئة العامة لأسواق المال العربية ، وافتتاح جلسة التداول لبورصة قطر ، بالاضافة الى المؤتمر السنوي لاتحاد اسواق المال العربية برعاية بورصة قطر ، الذي استضافته بورصة الدوحة / دولة قطر لنسخته 2024 ".وأضاف، "كما شارك في مناقشات الأسواق المالية مع خبراء التكنولوجيا المالية ومستقبل التداول بالادوات المالية وتجارب الأسواق المالية مستمرة ، ومناقشة أداء الأسواق المالية العربية الأعضاء في الاتحاد العربي AFCM وخطط التعاون المشترك "، لافتا الى أن "سوق العراق للأوراق المالية حصل للعام الثاني على المركز الأول في معدل حجم التداول اليومي عن مؤشرات عام 2023 ، وحصل على درع اتحاد اسواق المال العربية في الدوحة".وتابع: "فيما حققت سوق تداول السعودي افضل مركز عدد العقود المنفذة وفي قيمة التداول المتحققة عن مؤشرات عام 2023"، مبينا ان " البورصة المصرية حققت افضل عائد على التداول وافضل عدد مستثمرين جدد لعام 2023، إلى جانب بورصات الأردن( عمان ) والبحرين وابو ظبي كأفضل بورصة في مؤشرات ESG و نسبة PE".