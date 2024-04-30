برشلونة يهزم فالنسيا برباعية في الليجا

2024-04-30 00:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتغلب نادي برشلونة على نظيره فالنسيا، يوم الإثنين، بأربعة اهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني الليغا، وذلك على ملعب مونتجويك الأولمبي.وسجل لبرشلونة كل من فيرمين لوبيز في الدقيقة 22، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (49، 82، 90+3) ، بينما سجل لفالنسيا هوجو دورو في الدقيقة 27، وبيبيلو عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 38.ورفع برشلونة رصيده الى 73 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 47 نقطة في المركز الثامن.