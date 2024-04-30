ليفاندوفسكي يقود برشلونة لتجاوز عقبة فالنسيا

2024-04-30 00:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن برشلونة من تجاوز عقبة ضيفه فالنسيا بالفوز عليه 4-2، ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لبرشلونة فيرمين لوبيز 22، ونجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هاتريك 50، 82 و90+3 في حين سجل لفالنسيا هوغو دورو 27، وبيبيلو من ضربة جزاء.

وتعرض لاعب فالنسيا الجورجي، جيورجي مامارداشفيلي للطرد في الدقيقة 45+ 4.

وعاد برشلونة للمركز الثاني برصيد 73 نقطة، أما فالنسيا فتوقف رصيده عند النقطة 47 في المركز الثامن.