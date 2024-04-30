2024-04-30 00:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي راضي شنيشل، يوم الاثنين، أن طموح الفريق هو خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس فقط وليس التنافس على اللقب"، مبيناً أن التركيز الآن ينصب فقط على مباراة إندونيسيا الخميس المقبل.

وقال شنيشل، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بعد الخسارة أمام اليابان: "لقد جئنا لخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس فقط، وليس للمنافسة على اللقب.

واضاف أنه "لم يكن كثيرون يتوقعون أصلا التأهل إلى نصف النهائي، ولا أريد أن أحمل اللاعبين مسؤولية الإخفاق، لقد بذلوا كل ما لديهم"، مبيناً أن "كل تركيزنا الآن سينصب فقط على مباراة إندونيسيا الخميس المقبل".

ولفت شنيشل إلى أن "موضوع اللاعب بلند أصبح موضوع الساعة"، مؤكدا بأنه "ليس لديّ طلبات المستمعين".

وأضاف: "أنا من أختار لاعبي فريقي حسب مصلحتنا، ولا يمكن أن أختار التشكيلة على طلب الجمهور"، مؤكداً بالقول: "أنني أختار ما يخدم فريقي، ولدي وجهة نظر حول كل لاعب ووقت إشراكه".

وأوضح شنيشل: أن المباراةُ كانت قويةً، والمنتخب الياباني من أفضل المنتخباتِ في القارة، يمتلك العديدَ من المؤهلاتِ الجيدة.

وبيّن أن "اللاعبين يحتاجون للعودةِ إلى وضعهم الطبيعيّ لكي يظهروا بأفضل صورةٍ أمامَ المنتخبِ الإندونيسي من أجل خطفِ بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس، على الرغم من أنه لا توجد مباراةٌ سهلة، والمنتخباتُ المتأهلة للمربع الذهبي قويةٌ.

وعن إصابةِ اللاعب كرار محمد في المباراة، أجاب شنيشل: الإصابةُ غيرُ مقلقة، وحظوظنا ما زالت قائمةً، ومباراةُ إندونيسيا الفرصةُ الأخيرة، وعلينا استثمارها لتَحقيقِ حلم الملايين بالصعودِ إلى الأولمبياد.

وأخفق المنتخب الأولمبي العراقي من خطف البطاقة المؤهلة المباشرة الى باريس بعد خسارته من نظيره الياباني بنتيجة 0-2 ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.