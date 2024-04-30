مدمنة مخدرات تعرض ابنتها القاصر للبيع والاستخبارات تطيح بالعصابة في بغداد

2024-04-30 00:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (29 نيسان 2024)، إلقاء القبض عصابة للاتجار بالبشر والمخدرات مكونة من (4) متهمين بينهم امرأة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للاستخبارات، تلقته "بغداد اليوم"، ان مفارزها "رصدت معلومات تفيد بوجود امرأة تروم بيع ابنتها القاصرة الى عصابة مختصة بالاتجار بالبشر والمواد المخـدرة مقابل اعطائها كمية من المخـدرات".

وأضاف، انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري فني والتأكد من صحة المعلومات والقاء القبض على المتهمة مع الضحية، ولدى التحقيق معهما اعترفت صراحة عن نيتها بيع ابنتها القاصرة الى عصـابة مكونة من ثلاثة متهمين مقابل اعطائها كمية من المواد المخدرة، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية تم مداهمة أماكن تواجد المتهمين والقاء القبض عليهم".

وأشار البيان الى "ضبط أسلـحة مختلفة الأنواع ومواد مخـدرة وأدوات للتعـاطي بحوزة أفراد العصابة، ولدى التحقيق معهم أعترفوا صراحة عن التهم الموجهة إليهم، أُحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".