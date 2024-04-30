رئيس الجمهورية: العراق يتطلع لعلاقات متوازنة مع دول العالم

2024-04-30 00:48:07 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح





أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الاثنين، عن تطلع العراق إلى إقامة علاقات متطورة ومتوازنة مع دول الجوار والعالم مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد. وذكر بيان رئاسي، أن "رئيس الجمهورية، تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من مملكة البحرين خالد أحمد المنصور، وجمهورية مالطا جورج سعيد زاميت، وجمهورية البرتغال فرناندو دي أوري، وجمهورية أنغولا خوسيه مارتينيز".وأكد رشيد، خلال لقائه السفراء كلا على حدة، بحسب البيان، "تطلع العراق إلى إقامة علاقات متطورة ومتوازنة مع دول الجوار والعالم مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة". وأعرب، عن "أمنياته للسفراء الجدد بالتوفيق في أداء مهامهم، واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور القائم بين العراق ودولهم حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك". من جانبهم، أعرب السفراء، عن "رغبة بلدانهم بتعزيز العلاقات مع العراق وتنميتها في جميع المجالات"، مؤكدين "حرصهم التام على بذل المزيد من الجهود لتوطيد التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة".