في بغداد.. القبض على امرأة عرضت ابنتها "القاصر" للبيع مقابل جرعة مخدرات

2024-04-30 00:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الأثنين، الاطاحة بعصابة تتاجر بالبشر في العاصمة العراقية، بعد محاولة امرأة ببيع ابنتها القاصر لهم.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها "المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر، رصدت معلومات تفيد بوجود امرأة تروم بيع ابنتها القاصرة الى عصابة مختصة بالاتجار بالبشر والمواد المخدر مقابل إعطائها كمية من المخدرات".

واضافت انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري فني والتأكد من صحة المعلومات وإلقاء القبض على المتهمة مع الضحية، ولدى التحقيق معهما اعترفت صراحة عن نيتها بيع ابنتها القاصرة الى عصابة مكونة من ثلاثة متهمين مقابل إعطائها كمية من المواد المخدرة".

وتابعت "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية تم مداهمة أماكن تواجد المتهمين وإلقاء القبض عليهم، كما ضبطت بحوزتهم على أسلحة مختلفة الأنواع ومواد مخدرة وأدوات للتعاطي، ولدى التحقيق معهم أعترفوا صراحة عن التهم الموجهة إليهم".

واوضحت الوكالة ان "المتهمين أُحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادلة.