التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره الياباني

2024-04-30 01:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن اتحاد الكرة، التشكيلة الرسمية للمنتخب الأولمبي لمواجهة منتخب اليابان مساء اليوم الاثنين، (29 نيسان 2024)، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية المقامة حالياً في قطر.

وستقام المباراة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السدّ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة تتأهل لتمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.



