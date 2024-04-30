أمين بغداد: شركات عالمية تقدمت لتنفيذ المترو و12 آيار الموعد النهائي

2024-04-30 01:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الإثنين، (29 نيسان 2024)، المضي بقوة لتنفيذ مشروع مترو بغداد على وفق التوقيتات المرسومة له ضمن رؤية حكومية شاملة لتطوير النقل العام في العاصمة بغداد.

وقال كاظم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة الوطنية للاستثمار للاجابة على استفسارات الشركات التي قدمت عروضها لتنفيذ مشروع مترو بغداد، ان "هناك 3 شركات عالمية قدمت عروضها لهذا المشروع وتمت الإجابة على كافة استفساراتهم وتحديد تاريخ 12 ايار المقبل موعد التقديم النهائي للعروض الفنية والتجارية من قبل هذه الشركات، ليتم دراستها بشكل مفصل من قبل الفريق المختص الذي تم تشكيله لهذا الغرض بالتعاون مع الجهة الاستشارية التي تم الاتفاق معها".

وأضاف ان "الحكومة ماضية وبقوة لتنفيذ هذا المشروع على وفق التوقيتات التي رسمت له" مؤكداً، ان "مشروع مترو بغداد من المشاريع المهمة للنقل في العاصمة بغداد ، وهو مكمّل لرؤية النقل الشامل في مدينة بغداد إلى جانب مشاريع فك الاختناقات المرورية والطرق الحلقية التي تمضي الحكومة باستكمالها على وفق رؤيتها الشاملة للنقل العام في العاصمة بغداد".

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أعلن في 28 آذار الماضي، عن إنجاز تصاميم مسارات مترو بغداد، فيما أكد أن المشروع سيغطي جميع الأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات.

وقال الأسدي، للوكالة الرسمية، إن "مشروع مترو بغداد كبير جداً، ويمتد على مسافة 148 كيلو متر وسيغطي 85% من مدينة بغداد، وتتوزع بين 64 محطة، حيث ستكون هناك تغطية لجميع الأماكن المقدسة والمستشفيات والجامعات والأماكن السياحية والإدارية".