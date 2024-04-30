أنشيلوتي: لا للانتقام وهذا رأيي في توخيل

2024-04-30 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه استمتع حقاً بفترة تدريبه لبايرن ميونخ، والتي استمرت لحوالي موسم ونصف.جاء ذلك، قبل مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا، في ذهب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وأقيل أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونخ، في منتصف عام 2018، بسبب سوء النتائج.وأجاب أنشيلوتي على سؤال في المؤتمر الصحفي للمباراة، حول ما إذا كان يرغب في الانتقام، وقال: "لا للانتقام، لقد كنت محظوظاً بتدريب بايرن ميونخ، كان بإمكاني البقاء لفترة أطول، لكن لدي ذكريات جيدة حقاً هنا".وأضاف: "نحن نتحدث عن اثنين من أقوى الفرق في التاريخ، فريقان ليست لهما هوية واضحة في اللعب، لا يمكن التقليل من قيمة ريال مدريد أبداً في هذه المسابقة تحديداً فالجميع يعرف ما يمكننا فعله، وكذلك بايرن ميونخ"وعن تصريحات توماس توخيل، مدرب بايرن، عن أن سيرج جنابري سوف يسجل اليوم، قال: "سيرج جنابري لديه القدرة على تسجيل الأهداف، تماماً مثل جمال موسيالا وهاري كين وليروي ساني".وتابع: "لدينا فينيسيوس أيضاً، وفرصه أكبر للتسجيل من فيرلاند ميندي، لدينا احترام كبير لمهاجمي بايرن".وعن رأيه في توخيل، قال: "إنه مدرب رائع ومذهل على المستوى التكتيكي.. أكن له الكثير من الاحترام والمودة".المصدر : كورة