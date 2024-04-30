النفط يتراجع مع انتظار اجتماع الاحتياطي الاتحادي

2024-04-30 08:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء ،بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.

وبحلول الساعة 00:06 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، بما يعادل 0.06 بالمئة، إلى 88.35 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.15 بالمئة، إلى 82.51 دولارا للبرميل.

وغادر وفد حركة حماس القاهرة في وقت متأخر من يوم الاثنين للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في الأول من مايو أيار حيث يدفع استمرار التضخم بمستوياته الحالية إلى توقعات بعدم إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة مما قد يعزز الدولار ويؤثر سلبا على الطلب على الخام.