2024-04-30 08:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم الثلاثاء 30 نيسان ابريل من برج الثور. مواليد اليوم برج الثور عنيدون جدا بطبيعتهم و أغلبهم لا يعتبرون أنفسهم كذلك و يرون أن العناد هو مجرد شكل من أشكال الثقة بالنفس و الحزم و العقلانية و الحكمة والمنطق . الرجل و المرأة الثور من الصعب...

