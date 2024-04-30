أنس جابر تتخطى أوستابنكو وتبلغ ربع نهائي دورة مدريد

2024-04-30 09:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحجزت التونسية أنس جابر المصنفة التاسعة عالمياً مقعدها في الدور ربع النهائي لدورة مدريد للتنس بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة بمجموعتين دون رد.واحتاجت أنس لساعة واحدة وسبع دقائق لحسم المباراة بواقع ( 6-0 ) و (6-4).وحققت أنس (29 عاماً)، فوزها الثالث على أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، من أصل خمس مواجهات مع اللاتفية البالغة (26) عاماً.وتنتظر التونسية في الدور ربع النهائي، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الأمريكيتين كوكو غوف وماديسون كيز.المصدر : روسيا اليوم