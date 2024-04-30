رغم تراجع النفط عالميا ..ارتفاع أسعار خامي البصرة

2024-04-30 09:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط ، يوم الثلاثاء، برغم من انخفاض أسعار النفط العالمي

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 74 سنتا ليصل الى 87.3 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 74 سنتا ليصل الى 89.87 دولاراً.

وانخفضت اسعار النفط العالمي بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.