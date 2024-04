2024-04-30 09:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس ذي قار عزة عودة الناشي، اليوم الاثنين، أن القطع المبرمج للكهرباء بدأ مبكرا هذا العام مما تسبب بزيادة ساعات الاطفاء، فيما أشار إلى أن المجلس سيضغط على الوزارة لرفع ساعات التجهيز. وقال الناشي في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، إن “الانقطاعات...

The post مجلس ذي قار: تجهيزنا بالكهرباء غير كافٍ والقطع المبرمج بدأ مبكرا appeared first on شبكة اخبار الناصرية.