العراق يتألق في مسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي

2024-04-30 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حصد العراق المراتب الاولى من ضمن 11 دولة في البطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بنسختها الخامسة عشر والتي أقيمت في العاصمة الاردنية عمان للفترة من 26 29 نيسان الحالي. وشارك الوفد العراقي للروبوت والذكاء الاصطناعي ب 10 فرق من مختلف المحافظات في أربع مسابقات ضمن البطولة وهي مسابقة ابتكار، مسابقة السومو، مسابقة جمع الكرات، مسابقة تتبع الخط، وقد حصد العراق المركز الأول في تاريخ البطولة العربية منذ انطلاقتها في مسابقة ابتكار وهو الإنجاز الأول على مستوى الوطن العربي.