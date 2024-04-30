محكمة عراقية تفعل نظامي الحجج والقسامات الشرعية الالكترونية

2024-04-30 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

باشرت رئاسة استئناف واسط، اليوم الثلاثاء، تفعيل نظامي الحجج والقسامات الشرعية في محاكم الأحوال الشخصية في رئاسة استئناف واسط. وقال اعلام مجلس القضاء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن الحجج المشمولة بالتفعيل كل من حجة التخارج، حجة وصية، حجة الحجر والقيمومة لـ مفقود، مريض، محكوم، حجة نصب وصي، حجة ضرورة قصوى، حجة تصديق زواج خارجي، حجة أذن بالزواج من زوجة ثانية، حجة وفاة وحجة ولادة. وأضاف بأنه بدءًا من تفعيل النظامين تقرر عدم أصدر إي حجة ورقية أو قسام شرعي ورقي وتم غلق السجلات الخاصة بالقسام الشرعي والحجج الشرعية بشكل نهائي. ولفت الى، انه على المراجعين ضرورة تقديم الطلبات للقسام والحجج المشمولة الكترونياً عبر موقع مجلس القضاء الأعلى بوابة القضاء العراقي الالكترونية الخدمات الالكترونية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 30 4 2024 وعلى الرابط الالكتروني.