2024-04-30 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيقام عند الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم الثلاثاء في ملعب الشعب الدولي ديربي بغداد بين الشرطة والقوة الجوية لحساب منافسات الجولة الـ (25) لدوري نجوم العراق الكروي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " لقاء اليوم يأتي وسط رغبة كبيرة من الفريقين لتحقيق الفوز الذي سيمهد الطريق للفائز بغية المضي قدماً نحو الوصول لمنصة التتويج،ويرفع الشرطة شعار التعويض عقب تعثره فــي الجولة السابقة بالتعادل أمام النفط وهو يحتل صدارة الترتيب برصيد (55) نقطة ،بينما يتطلع الفريق الجوي الذي يحتل الوصافة بفارق(3) نقاط ويمتلك مباراة مؤجلة أمام زاخو إلى حصد نتيجة إيجابية تؤهله لخطف الصدارة ".وأضاف، أن " فريق زاخو يسعى لتحقيق فوزه الثالث توالياً حينما يواجه الميناء، ويقدم أبناء الخابور مستويات جيدة تحت قيادة المدير الفني القطري طلال البلوشي الذي قاد الفريق لبلوغ المرتبة الرابعة، بدوره يمني السفانة النفس بتصحيح المسار بعد خسارته الأخيرة أمام نوروز برباعية".وبين أن " فريق الكهرباء سيحل ضيفاً على كربلاء، بينما يلعب نفط ميسان أمام نادي القاسم، ويحل الكرخ ضيفاً على النجف".