2024-04-30 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، القبض على (18) متهم بقضايا قانونية مختلفة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "العمليات الأمنية التي نفذتها قطعات الشرطة الاتحادية في جانبي الكرخ والرصافة ببغداد، اسفرت عن القاء القبض على (18) متهم بقضايا قانونية ( سرقة ، اعتداء، مشاجرة، حيازة أسلحة 3 بندقية كلاشنكوف )".

وأضاف البيان، ان "العمليات جاءت وفق مذكرات قبض قضائية واثناء تنفيذ ممارسات أمنية في مناطق (مدينة الصدر، الشعب ، الحسينية، الشعلة)".

واكد انه "تم إحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة".