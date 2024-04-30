2024-04-30 10:30:08 - المصدر: منصة إيشان

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة الثلاثاء، بعدما ساهمت محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بالقاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأميركية على السوق. تحرك الأسعار بحلول الساعة 0006 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تتراجع والأنظار نحو “محادثات غزة” أولاً على Eishan.