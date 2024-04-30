ليفاندوفسكي يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

2024-04-30 10:30:08 - المصدر: منصة إيشان

بشكل نهائي وصريح، حسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي موقفه من الرحيل عن برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية مغادرة اللاعب البالغ من العمر 35 عاما للفريق الكتالوني بعد تلقيه عروضا مغرية عديدة، أبرزها في الدوري السعودي. وفي حديثه لصحيفة “بيلد” الألمانية، كشف ليفاندوفسكي: “الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، أمر غير […]

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