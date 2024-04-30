بالوثيقة.. الغرامة والملاحقة القانونية بحق أصحاب المولدات المخالفين للتعليمات بديالى

2024-04-30 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

قررت إدارة قائمقامية بعقوبة في محافظة ديالى، فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار، على أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة المقررة من المحافظة.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن قائمقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، "تعليمات قائمقامية بعقوبة في تحديد تسعيرة الامبير للمولدات الاهلية لشهري أيار وحزيران مع التأكيد على فرض غرامة وقدرها مليون دينار واحالة للقضاء وفق المادة 240 من قانون العقوبات لمن يخالفها".



