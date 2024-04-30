راصد جوي يتوقع موعد ذروة تساقط الامطار: إحذروا البرق والرعد

2024-04-30 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء (30 نيسان 2024)، موعد ذروة تساقط الامطار في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وقال الزيادي لـ "بغداد اليوم"، إن "ذروة الأمطار تشتد اليوم، في العاصمة بغداد ومناطق الفرات الأوسط"، متوقعا أن "تشتد غزارة الامطار مساء اليوم".

وأضاف، أن "غزارة الأمطار ستكون حاضرة في العاصمة بغداد وصلاح الدين ومدن الفرات الأوسط وشمال محافظة المثنى"، لافتا الى أن "باقي المحافظات غير بعيدة عن الأمطار وفرصتها كبيرة ومتوسطة الشدة".

وتوقع الزيادي أن "تستمر الحالة الماطرة حتى مساء يوم الجمعة"، محذرا "من البرق والرعد والرياح الهابطة"، مشيرا الى أنه "ستعاود الامطار مرة أخرى في الخامس من شهر آيار المقبل".