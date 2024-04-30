2024-04-30 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الثلاثاء، أن العراق حل بالمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر مارس/آذار، مشيرة الى انخفاض الصادرات والواردات بنسبة 4.1% و6.3% على التوالي في مارس للعام 2024.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ أن "الصادرات بلغت 22 مليارا 571 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 4.1٪، وأمّا الواردات فكانت بقيمة 29 ملياراً 912 مليون دولار بانخفاض 6.3٪ مقارنة بشهر مارس 2023".

وأضافت أن "ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار واحد و749 مليون دولار، تلتها إيطاليا ثانيا بمليار واحد و288 مليون دولار، ومن ثم الولايات المتحدة ثالثا بمليار واحد و804 ملايين دولار تلتها العراق رابعا بمليار واحد و189 مليون دولار، وجاءت الإمارات خامسا بمليار واحد و172 ملايين دولار"، مبينة أن "نسبة الدول الخمس الأولى بلغت من إجمالي الصادرات 29.5% في آذار/مارس 2024".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.