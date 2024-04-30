اسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل بعد ايام من الهبوط

2024-04-30 11:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد نزول طفيف لعدة أيام عاودت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، للارتفاع في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس الاثنين 144750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 145500 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 145400 دينار مقابل 100 دولار.