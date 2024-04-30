اتفاق مبدئي بين العراق و ايران لنقل المسافرين عبر شط العرب

2024-04-30 11:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، التوصل الى اتفاق مبدئي مع الجانب الإيراني على نقل المسافرين عبر شط العرب.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع ممثلي الموانئ في جمهورية ايران الاسلامية ،لتنشيط حركة نقل المسافرين بين الطرفين عبر مياه شط العرب، وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل العراقية.

ونقل البيان عن مدير الشركة العامة للنقل البحري رئيس المهندسين البحريين أحمد جاسم الاسدي، قوله، إن "هذا الخط ضروري لتسهيل نقل المسافرين بين البلدين خصوصاً في مواسم المناسبات الدينية للتخفيف من الزخم الحاصل في المنافذ البرية".

وأشار الى أن "الشركة تمتلك رصيفاً جاهزاً لراحة المسافر، مؤكداً أن زوارق البلدين حديثة ومؤمنة لنقل المسافرين ومجهزة بوسائل إنقاذ.

وأوضح الاسدي أن "النقل سيكون بين موانئ خرمشهر الايرانية و رصيف العشار على ضفاف شط العرب لسهولة النقل بالزوارق المتوفرة حالياً وهي الافضل والاسرع لتنشيط حركة التاكسي النهري بمزاياه السياحية والاقتصادية".