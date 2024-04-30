إيران تعلن استثمار 79 مشروعا بقيمة 16 مليار دولار خلال 2023

2024-04-30 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال وزير النفط الإيراني إنه تم استغلال 79 مشروعا بقيمة 16 مليار دولار العام الماضي. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي في مراسم توقيع مذكرة التفاهم لخطط تطوير 16 حقلا غازيا مع شركات قابضة وبتروكيماويات وشركات استكشاف وإنتاج محلية، إن “وزارة البترول حققت نجاحا كبيرا في العامين الماضيين، حيث تشير الإحصائيات أن نمو قطاع النفط والغاز بلغ أكثر من 20 بالمئة”. وتابع أوجي: سيتم توقيع مشاريع بحجم استثماري 7 مليارات دولار، لتطوير 20 خزانا للغاز وتهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بمقدار 130 مليون متر مكعب يوميا، وسيتم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 6.4 مليار دولار. وقال: “هذا العام سننفذ 79 مشروعا كبيرا بقيمة 16 مليار دولار ونبدأ 50 مشروعا بقيمة 25 مليار دولار”. وقال إن إنتاج النفط سيزيد هذا العام، مما يضيف إلى طاقة التكرير البالغة 50 مليون طن. كما ستزيد الطاقة البتروكيماوية بمقدار 6 ملايين طن.