مالية البرلمان توضح أسباب تأخر ارسال رواتب كردستان للشهر الحالي

2024-04-30 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت عضو في اللجنة المالية في مجلس النواب نرمين معروف، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تأخر إرسال رواتب شهر نيسان الحالي لحكومة إقليم كردستان. و قالت معروف في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن وزارة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على قوائم رواتب شهر نيسان، دون الإفصاح عن مضمون تلك الملاحظات. وأضافت أنه من المرجح أن تقوم وزارة المالية بإيداع رواتب شهر نيسان في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان مع نهاية الأسبوع الجاري