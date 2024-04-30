اجراءات حكومية جديدة للحفاظ على المياه في الديوانية

2024-04-30 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اتخذت مديريَّة الموارد المائيَّة في الديوانيَّة إجراءات عدّة للحفاظ على الحصة المائيَّة وإيصالها إلى المناطق الزراعيَّة النائية. وقال مدير الموارد المائية في المحافظة المهندس مسافر الشبيلي إنَّ الملاكات الفنية والهندسية لمديريته نفذت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيراً إلى أنَّ الإجراءات شملت طمر الفتحات غير النظامية ورفع التجاوزات العابرة إلى الشط، بالإضافة إلى تنظيف الجداول وكري الأنهر وغيرها، مؤكداً استمرار العمل لإيصال المياه إلى المناطق الزراعية النائية، خصوصاً القرى التي عانت الشحَّ. وأضاف أنَّ الملاكات الهندسية والفنية للمديرية مستمرة بأعمال الأسس والرفت الخاص بالمضخات وأعمال البناء بالطابوق ومونة الإسمنت في موقع محطة النجارية في قضاء الصلاحية وتطبيق المراشنة في العديد من الجداول، منها معصومة والنورية وغيرها، لافتاً إلى حصول استفادة كبيرة من غزارة الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.