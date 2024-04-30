2024-04-30 11:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية مع تصاعد للغبار. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الطقس ليوم غد الاربعاء سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في اماكن متفرقة من البلاد وتكون […]

ظهرت المقالة طقس العراق.. عواصف رعدية ترافقها أمطار خفيفة مستمرة ليوم السبت أولاً على Eishan.