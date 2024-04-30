2024-04-30 11:12:07 - المصدر: منصة إيشان

حدَّدت الشركة العامة لسكك حديد العراق في وزارة النقل مطلع العام المقبل موعداً للبدء بالتنفيذ الفعلي لمشروع “طريق التنمية”، بعد مصادقة سبع محافظات على مساره، مؤكدةً تحقيق ما نسبته 66% من تصاميم السكك الحديد في هذا الطريق. وقال مدير عام الشركة، يونس خالد الكعبي، في تصريح صحفي إنَّ “مشروع (طريق التنمية) كبير وعملاق، وتعدّ […]

ظهرت المقالة السكك الحديدية تحدد “الموعد الفعلي” لتنفيذ طريق التنمية: سبع محافظات صادقت على مساره أولاً على Eishan.