مكتب النائب علا الناشي تعلن عن عدد كبير من الاجابات الرسمية على طلبات ابناء المحافظة

2024-04-30 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مكتب النائب عن محافظة ذي قار، علا عودة الناشي، عن متابعة وتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز وجبة كبيرة من طلبات المواطنين من أبناء المحافظة. وبحسب مكتب الناشي فقد تم استحصال إجابات رسمية على هذه الطلبات التي قدمها المواطنون لمكتب النائب، وذلك في اطار خدمة أبناء المحافظة اوتحقيق...

