استجابة للمطالبات.. نائب محافظ ذي قار يوجه بتأهيل مدخل سوق الشيوخ

2024-04-30 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وافق نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي، اليوم الأحد، على مطالبات أهالي قضاء سوق الشيوخ بشأن تأهيل مدخل قضائهم. وبحسب وثيقة صادرة من مكتب العتابي، حصلت عليها “شبكة أخبار الناصرية”، فإنه “تم تقديم طلب من أهالي قضاء سوق الشيوخ إلى نائب محافظ ذي قار لتأهيل مدخل وسيطرة...

