أبرزها الكلاسيكو .. خمس مواجهات في الجولة الـ 25 لدوري نجوم العراق

2024-04-30 11:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 25 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وميسان وكربلاء والنجف وزاخو ، أبرزها كلاسيكو العراق بين المتصدر نادي الشرطة برصيد 55 نقطة ، ومنافسه الوصيف نادي القوة الجوية برصيد 52 نقطة .

ويحتضن ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الثالثة والنصف مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق كربلاء وضيفه فريق الكهرباء .

وعلى ملعبه يستضيف فريق نفط ميسان القادم من الحلة فريق القاسم عند الساعة السادسة مساءً ، وفي التوقيت ذاته يستضيف فريق زاخو القادم من الجنوب فريق الميناء وتقام المباراة على ملعب الأول.

بينما يحتضن ملعب الشعب الدولي قمة مباريات دوري نجوم العراق بين فريقي نادي الشرطة وضيفه القوة القوة الجوية عند الساعة 8:15 مساءً .

ويختتم منافسات اليوم الأول من الجولة الـ 25 فريقا نادي النجف وضيفه نادي الكرخ عند الساعة 10:30 مساءً وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي .