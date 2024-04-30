العراق يتسلم 185 عائلة "داعشية" من مخيم الهول السوري

2024-04-30 11:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، اليوم الثلاثاء، عن تسلم العراق لـ185 عائلة من مخيم الهول السوري.

وقال الدوبرداني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مخيم الجدعة في ناحية القيارة (جنوب الموصل) تسلم 185 عائلة من ذوي عناصر داعش ضمن الوجبة الـ 15"، مبيناً أن "الحكومة العراقية تسلمتهم من مخيم الهول السوري".

واضاف الدوبرداني أن العائلات "دخلوا العراق عبر منفذ ربيعة وجرى تدقيقهم امنياً من قبل الجهات الامنية والاستخبارية، ثم جرى نقلهم بحافلات الى مركز التأهيل في الجدعة".

ويسعى العراق لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وابناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.